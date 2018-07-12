أصول أسهم

المال - خاص



استحوذت 3 أسهم على 28% من قيمة التداول بالبورصة المصرية، بجلسة -اليوم الخميس- آخر جلسات الأسبوع الجاري.



وجاءت الأسهم كالتالي، أولًا سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 62 مليون جنيه، تلاه سهم شركة "العربية ﻹدارة اﻷصول" بقيمة 55.8 مليون جنيه، وأخيرًا سهم "جلوبال تيلكوم القابضة" بقيمة 45 مليون جنيه، ومثلت القيمة الإجمالية للأسهم الثلاثة 163 جنيهًا.



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم كافة 598 مليون جنيه، وبلغ إجمالي اﻷسهم المتداولة 167 سهمًا، وهيمن الارتفاع على 37، فيما انخفض أداء 85 آخرين ولم يتغير أداء الباقية.



وأنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 0.46% عند 15879 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58% عند 775 نقطة، كما هبط متساوي اﻷوزان بنسبة 0.03% عند 2708 نقطة، ونظيرة اﻷوسع نطاقًا بـ 0.37% عند 1990 نقطة.