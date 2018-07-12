الضغوط البيعية تمنع البورصة المصرية استكمال الصعود

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقعت بحوث النعيم، معاودة ظهور الضغوط البيعية على مؤشر البورصة الرئيسي قرب نقاط المقاومة عند 15975 – 16125 نقطة، ناصحة المتعاملين بأن يسلكوا نهجًا إنتقائيًا في عمليه الاختبار.



وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس – أخر جلسات الأسبوع الجاري- على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 0.46% عند 15879 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58% عند 775 نقطة، كما هبط متساوي اﻷوزان بنسبة 0.03% عند 2708 نقطة، ونظيرة اﻷوسع نطاقًا بـ 0.37% عند 1990 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الاسهم 547 مليون جنيه، وسجل رأس المال 889.9 مليار جنيه.