ميناء دمياط يستقبل 1334 طن خشب

محمود محسن









استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، من بينها شحنة خشب تزِن 1334 طنًّا، و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن بالميناء بلغ 20 سفينة، و13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





ولفت إلى أنه غادر 879 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 50622 طنًّا من البضائع العامة، منها 92 سيارة نقل محمّلة بـ4484 طن قمح.





يُذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 28398 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 15377 طنًّا.





وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2050 طن فوسفات و35005 أطنان ملح و100 طن رمل و2400 طن مولاس و11280 طن حجارة.



