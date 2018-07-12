قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تدرس الشطب الاختيارى من البورصة

شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

شريف عمر



وافق مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، على دراسة القواعد والشروط اللازمة للسير فى الشطب الاختيارى من البورصة.



ووافق المجلس، فى بيان منشور على شاشة التداول بالبورصة، على تعيين أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام السابق، فى عضوية مجلس الإدارة ممثلاً لبنك مصر إيران.



وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى، ارتفاع أرباحها بنسبة 70% محققة أرباح بلغت 47.83 مليون جنيه مقابل 28.1 مليون جنيه فى الفترة المناظرة، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات.



وتعتبر شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الشركة المالكة لجامعة 6 أكتوبر، ولكنه منذ سنوات دخلت فى أزمة مع رجل الأعمال سيد التونسى مؤسس الجامعة، رئيس مجلس الأمناء، والذى قرر منع تحويل الأرباح للشركة، بداعى عدم ملكيتها للجامعة، مع تحويله العلاقة بين الكيانين لتأجير تمويلى فقط، بما دفع الشركة ومساهميها الأهلى للاستثمارات لإقامة دعوى لبحث العلاقة بين الشركة والجامعة، وحصلت على حكم قضائى، بتشكيل لجنة خبراء من وزارة العدل، لبحث تلك العلاقة.



وتأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال شراكة بين رجل الأعمال سيد التونسى بحصة أغلبية، وبنك قناة السويس بحصة أقلية، وشركة مصر للتأمين بنسبة مساهمة 15%، وأنشأ المساهمون شركة قناة السويس للخدمات التعليمية لتملك الجامعة، التى اندمجت لاحقاً بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004، وتملك حالياً 11 معهداً، و9 كليات متخصصة، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 800 مليون جنيه، كما كانت تورد عائداً سنوياً 300 مليون جنيه لقناة السويس لتوطين التكنولوجيا.



يتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع 24.08 % لصالح المصرف العربى الدولى، و 14.58 % للأهلى للاستثمارات، و12% لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و10.08% لشركة مصر للتأمين، و8.6% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و8.1 % للبنك الأهلى الكويتى مصر، و4.95 % لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.