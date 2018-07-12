الهبوط يسيطر على مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 15879 نقطة، وكذا الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 775 نقطة.



كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37 % عند مستوى 1990 نقطة، و«EGX50» بنسبة 0.03% عند مستوى 2708 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 0.43% عند مستوى 15891 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 589 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 1.6 مليون جنيه و17.7 مليون جنيه و580 ألف جنيه و229 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 2.3 مليون جنيه و17.9مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 37 سهمًا من إجمالى 167 متداولاً، بينما هبط 85 وبقى 45 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15954 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 780 نقطة.