بنكا أبو ظبي والمصري الخليجي يسجلان أعلى سعر شراء للدولار

الدولار 13

هبة حامد



سجل بنكا "أبو ظبي الإسلامي" و"المصري الخليجي"، مع منتصف تعاملات اليوم الخميس، أعلى سعر شراء للدولار عند 17.86 جنيه.



واستقر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.85 جنيه لسعر شراء.



وسجلت بنوك الإمارات دبي الوطني والإسكندرية والعربي الأفريقي الدولي والقاهرة 17.84 جنيه لسعر شراء الدولار.

