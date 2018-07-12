



قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية بلغت 78%، بينما بلغت 81% لمدارس اللغات، و62% للمدارس الخاصة، مؤكدا أن نسبة النجاح العامة بلغت 74.3%.وأضاف فى مؤتمر صحفى للوزارة أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على مجموع فوق 95% بلغ 13.5%، بزيادة 2.5% عن العام الماضي، بينما بلغت نسبة للمجاميع بين 90% و 95% نحو 17.5%، والطلاب الحاصلين على 90% و 85% قرابة 16%.