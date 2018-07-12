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وزير التعليم: ظاهرة تسريب الامتحانات انتهت منذ عامين
الخميس 12 يوليه 2018 03:30 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
أحمد صبرى
قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد شئ يدعى شاومينج أو تسريب الامتحانات، مؤكدًا أن تلك الظاهرة انتهت منذ عامين، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها تسريب امتحانات".
وأضاف شوقي، فى مؤتمر صحفى للوزارة، اليوم الخميس: الإقبال على الغش ظاهرة تستحق الدراسة لأن من يفعلها فاسد، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، إضافة إلى ظاهرة الانتحار، مؤكداً أن ذلك يوضح خلل فى النظام التعليمي الحالى.
التعليم
وزارة التربية والتعليم
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