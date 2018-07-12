الكابلات الكهربائية تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأسمالها

الكابلات

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة الكابلات الكهربائية المصرية تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.



وتقدمت الشركة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.2 مليون جنيه إلى 711.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 164.1 مليون، موزعة على عدد 164.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد، مسددة نقداً حق اكتتاب لقدامى المساهمين.



وأعلنت الشركة فى 3 يوليو الجارى عن تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال بمرحلتيه الأولى والثانية بنسبة 100%.



ووافقت عمومية، الشركة فى 27 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.2 إلى 711.4 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامي المساهمين.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 547.27 مليون جنيه، موزعاً على 521.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد.