وزير التجارة يبحث معوقات العلامات التجارية المصرية بالسوق المحلية

المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة

محمد ريحان



أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشجيع المنتجين على تطوير التصميمات المستخدمة فى تصنيع المنتجات المصرية مثل الملابس والمنتجات الجلدية والأثاث بما يلبى كافة أذواق المستهلكين، منوهاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة المصممين المصريين وبصفة خاصة الشباب لما يملكونه من أفكاراً إبداعية يمكن الاستفادة منها فى تطوير المنتجات المصنعة محلياً، ما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات فى السوقين المحلية والخارجية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمالكى إحدى العلامات التجارية المصرية المعروفة باسم "الأختين"، والخاصة بتصنيع شنط السيدات وهى العلامة التجارية التى أصبح لها تواجد ملحوظ ليس فقط فى السوق المحلية، وإنما فى الأسواق الخارجية.



وتناول اللقاء التحديات والمعوقات التى تواجه هذه العلامة التجارية، وتشمل عدم وجود خطوط إنتاج ثابتة لتصنيع منتجهم وارتفاع قيمة تكلفة الإنتاج بالمصانع المحلية وعدم الالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب قيام البعض بتقليد العلامة التجارية وإنتاج شنط سيدات منخفضة الجودة، الأمر الذى يؤثر سلباً على سمعة هذا المنتج خاصة وأن هذه النوعية من الشنط يقتنيها المشاهير وسيدات الأعمال فى العديد من دول العالم.



وأوضح أن إيجاد علامات تجارية مصرية هو هدف رئيسى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن مصر تمتلك امكانات تصنيعية هائلة يجب تعظيم الاستفادة منها ، معرباً عن اندهاشه من عدم تحمس المنتجين لتصنيع هذا المنتج، وأن هناك عدد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى يمثل فرصة لهذه المصانع.



ولفت إلى أنه سيتم التنسيق بين مالكى علامة "الأختين" وعدد من المنتجين الجادين لبحث تخصيص خطوط إنتاج دائمة لتصنيع هذا المنتج، لمواجهة الطلب المتزايد على هذه النوعية من شنط السيدات وبصفة خاصة فى الأسواق الخارجية.