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سيــارات
خبراء: التصنيع يقلل %40 من أسعار شواحن السيارات الكهربائية
الخميس 12 يوليه 2018 02:22 م
السيارات الكهربائية
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السيارات الكهربائية
المال- خاص:
قلل خبراء صناعة السيارات من جدوى تجميع الطرازات الكهربائية، فى ظل تمتع المستوردة منها بالإعفاءات الجمركية، وفقاً للقرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، وإخضاع مكونات السيارات المستوردة لرسوم جمركية بين %5 إلى %7.
أشار الخبراء إلى أنه رغم فرض رسوم جمركية على المكونات، إلا أن تجميع الكهربائية يسهم بشكل فعال فى تطوير صناعة السيارات، ومكونات الإنتاج، مطالبين بضرورة البحث عن سبل لتقليل أسعارها كى تناسب جميع الفئات.
أكدت شركة درشال، أول مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر، أن عمليات التجميع تسهم فى خفض قيمتها بنسبة بين %10 إلى 15%، مقارنه بالمستورد، وأن خوض مجال صناعة الشواحن لها يخفض تكلفة استيرادها بنسبة تصل إلى %40.
قال حسن مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن الاتجاه لتصنيع شواحن السيارات الكهربائية جاء بهدف ضمان الإسراع فى تدشين محطات الشحن، وضمان انتشارها فى المحافظات، تمهيدًا لبدء علميات بيعها فى أقرب وقت ممكن، بما يمكن مصر من ملاحقة التطور الذى تشهده صناعة السيارات على الساحة العالمية.
أكد مصطفى أن تولى خطوط الهندسية للسيارات عملية إنتاج الشواحن يفتح الطريق أمام ملاكى السيارات الكهربائية للاعتماد عليها فى السفر لمسافات طويلة، بدلًا من الاعتماد عليها فى التنقل داخل المدن.
أشار إلى أن محاولة بعض الشركات لخوض نشاط تجميع السيارات الكهربائية، يسهم بشكل فعال فى تطوير صناعة المكونات، علاوة عن كونها خطوة تطوير صناعة السيارات بشكل عام.
أوضح أن صناعة السيارات ما زالت حديثة العهد، كما أنها ما زالت تمثل نسبة ضئيلة للغاية من المبيعات الإجمالية العالمية للسيارات، بنسبة لا تتعدى %0.3، لا سيما مع ارتفاع تكاليف إنتاجها.
بين مصطفى أن ارتفاع أسعار جاء لارتفاع تكلفة إنتاج البطاريات، مشيراً إلى أن وجود دراسات وأبحاث تستهدف خفض إنتاج البطاريات لتلك السيارات لضمان انتشارها خلال الفترة المقبلة.
قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحادالصناعات، إن مصر مازالت بعيدة عن تجارة السيارات الكهربائية، لا سيما فى ظل عدم وجود انتشار كافى لمحطات الشحن، واستمرار اتجاه القوة الشرائية إلى السيارات التقليدية التى تعمل بالبنزين.
أشار إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام بشأن جدية إنتاح سيارة كهربائية محلية الصنع، فى ظل تمتعها بالإعفاءات الجمركية، وفرض الدولة للرسوم الجمركية على مكونات السيارات بنسبة بين %5 إلى %7.
رهن علام نجاح السيارات الكهربائية المنتجة فى مصر بعدد من العوامل، التى من أبرزها مطابقتها للمواصفات المتعلقة بالأمان، وتوافر محطات للشحن السريع، إلى جانب توافر مراكز للصيانة وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب أسعار قطع الغيار، والصيانات الدورية لها.
عن إمكانية تصديرها للأسواق المجاروة، قال علام إن تصديرها يجب أن يكون مسبوقا بتوافر بنية تحتية لها فى الدول المستهدفة.
تعقيباً على ذلك، قال حسن دسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال، المصنعة لسيارةDflz الكهربائية فى مصر، إن دراسات الجدوى التى أعدتها الشركة تمت قبل إعلان قابيل، عن الإعفاء الكامل للسيارات الكهربائية من الجمارك، وبالتالى فإن الجدوى الاقتصادية لهذا القرار كانت تشير إلى تفوق الإنتاج المحلى على المستورد.
تابع: “مع صدور القرار اتجهت الشركة لدراسة جدوى التجميع خاصة مع فرض جمارك على مدخلات ومكونات الإنتاج على السيارات بنسب بين %5 إلى %7، إلا أن تطبيق رسوم ضريبة على المستورد يجعل أسعارها مرتفعة نسبياً مقارنة بالمجمعة محلياً”.
أشار إلى أن الطرازات التى تتولى درشال تجميعه بالهندسية للسيارات، يقل فى سعره عن المستورد، بقيمة تصل إلى 85 ألف جنيه، بخلاف مصاريف الشحن والتخزين، التى تقدر بقيمة 15 ألف جنيه، ما يجعل الأفضلية للمحلى بنسبة بين %15 إلى %20.
أضاف دسوقى أن درشال لديها خطة إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول بالمكون المحلى للسيارات الكهربائية المحلية الصنع إلى %70، بحلول 2023، بما يسهم بشكل فعال فى تطوير صناعة المكونات وأجزاء السيارات، وتطوير صناعة السيارات بصفة عامة.
طالب رئيس مجلس إدارة شركة درشال، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، بإعفاء مكونات السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، بهدف توفيرها بأسعار تلائم مستويات الدخول المنخفضة، بما يضمن انتشارها.
أكد أن الاستثمار فى صناعة الشواحن، يعد أعلى قيمة مقارنة بالاستثمار فى السيارات الكهربائية من صالات عرض، ومراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، الأمر الذى دفع درشال لبحث سبل إنتاجها فى مصر.
أوضح أن تجميع وإنتاح شواحن السيارات الكهربائية، بفئاتها المختلفة ساهم فى خفض أسعارها بنسبة بين %30 إلى %40 مقارنه بالمستوردة منها.
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