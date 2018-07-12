بنك البركة يطلق ذراعه الاستثمارية نهاية العام

عدنان يوسف 3

سهير محمد وسيد بدر



يعتزم بنك البركة إطلاق ذراعه الاستثمارية فى السوق المحلية نهاية العام الحالى.



وقال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الشركة الجديدة سيتم إطلاقها تحت مسمى البركة برأسمال 200 مليون جنيه.



وكان أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، قال في وقت سابق لـ"المال" إن الشركة الجديد ستنتقل إليها مساهمات البنك في الشركات لإدارتها، ويكون لديها خطة لضخ استثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة .



ويمتلك البنك 11.01% من مجموعة التوفيق المالية القابضة، كما يمتلك 7.6% من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، و8.67% من الشركة المصرية لإنشاء وإدارة المراكز التجارية، ونحو 8.25% في الشركة المصرية للتأمين التكافلي، بجانب مساهمته في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور.



وأشار إلى أن الشركة ستعتمد على 3 محاور أساسية للعمل والتوسع في السوق المحلية، سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسات.



وتابع: "البنك يمتلك استثمارات واعدة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركتين للتأمين التكافلي، ونسعى من خلال الكيان الجديد لنقل هذه الاستثمارات إليه لإدارتها، كما أن التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون ضمن اهتمامات الشركة المرتقبة".