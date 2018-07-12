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عقـــارات
بيع 7 محال تجارية و3 وحدات إدارية بالإسكان الاجتماعى بالسادات
الخميس 12 يوليه 2018 01:48 م
مدينة السادات
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مدينة السادات
المال - خاص
صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم بيع 7 محال تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 32 و98 م2، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 30 و60 م2، بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الزيتون، بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.
تجدر الإشارة إلى أن حى الزيتون بمدينة السادات، تم تنفيذه بمنطقة الـ70 ألف فدان التى تمت إزالة التعديات عليها، منذ 3 سنوات تقريبًا، ليستفيد بهذه الأراضى من يستحقها، سواء فى وحدات الإسكان الاجتماعى، التى تم تنفيذها، أو المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى تم ويجرى تنفيذها بتلك المنطقة.
الإسكان الاجتماعى
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