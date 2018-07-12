المشروعات الصغيرة

سهير محمد وسيد بدر



قال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن بنك البركة من أوائل البنوك التى قامت بالاهتمام بالتمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة وتقديم تمويلات لصغار العملاء والتوسع فى شمولية العمل المصرفى لجميع المواطنين.



وأكد عدنان أحمد، خلال المؤتمر الصحفي للبنك، أن 70% من تمويلات المجموعة، تقدم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.



وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، أن مبادرة البنك المركزى المصرى، للمتعثرين جيدة جدا وتعطي فرصة للشركات المتعثرة لتسويقها، موضحا أن الدول الأوروبية وأمريكا لديها قوانينها الخاصة بالإفلاس وهو من القوانين المهمة والضرورية للشركات ويجب أن يكون موجودا فى مصر قانون خاص بها فيما يخص الإفلاس.

















