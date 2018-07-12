الإسكان: طرح 600 مقبرة جاهزة للمسلمين بالعاشر

طارق السباعى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

بدور إبراهيم



أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، عن طرح حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين في مدينة العاشر من رمضان، بمساحة 40 م2 للمقبرة لقاطني مدن العاشر من رمضان والشروق والعبور بنظام حق الانتفاع.



وأضاف السباعي- في بيان لوزارة الإسكان، الخميس: «أنه تم طرح 420 مقبرة في مدينة العاشر من رمضان، 90 مقبرة في الشروق و90 مقبرة في العبور)، لافتًا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة حتى الخميس 16 أغسطس المقبل، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من الأحد 15 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 16 أغسطس المقبل، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.



وفيما يتعلق بشروط الحجز، أوضح السباعي أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصري الجنسية)، ليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، من قاطني مدن (العاشر من رمضان، الشروق والعبور)، ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، الزوجة والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة طبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، الزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة واحدة.



وأشار إلى أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك الأحد 16 سبتمبر المقبل بالسرادق المُقام بجهاز المدينة، وعلى الراغبين في الحضور التواجد في تمام الساعة 10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً؛ للبدء في إجراءات القرعة العلنية وسيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد بحضور القرعة العلنية.