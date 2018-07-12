رئيس الشرقية للدخان: المدخن قادر على استيعاب زيادة السجائر

الشرقية للدخان

هارون يطالب الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على المنافذ والأكشاك



مصطفى طلعت



أكد محمد عثمان هارون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" أن المدخن قادر على استيعاب الزيادة الأخيرة فى أسعار السجائر لدعم قانون التأمين الصحى الشامل والذى يصب فى النهاية فى مصلحة الشعب.



وأوضح "هارون"، أن التجار استغلوا اقتراب بدء تطبيق قانون التأمين الصحي واستبقوا الشركة برفع الأسعار بشكل منفرد بحوالي جنيه تقريباً، وبالتالي سيتحمل المدخن زيادة ضئيلة تتراوح ما بين نصف وجنيه في العلبة بعد قرار الشركة الأخير رفع الأسعار.



وطالب رئيس الشركة، في تصريحات خاصة لـ"المال"، كلا من وزارة التموين ومباحث التموين ومصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على منافذ البيع وأكشاك السجائر من خلال حملات مستمرة.



ولفت إلى أن الحصيلة المستهدفة من زيادة أسعار منتجات شركته تصل إلى 3 مليارات جنيه، توجه لدعم قانون التأمين الصحي الشامل الذي تمت الموافقة عليه فى مجلس النواب منذ 6 أشهر ويتم تطبيقه فى اليوم التالى بعد مرور 6 أشهر، الذي يحل اليوم.



وأكد "هارون" أن شركته تعد منشوراً في الوقت الحالي بالزيادات الجديدة في أسعار المعسل والتي تبلغ 10% على كل عبوة، ومن المقرر الإعلان عنها في وقت قريب توجه إلى التأمين الصحى أيضاً.



وأعلنت "الشرقية للدخان، مساء الأربعاء عن تعديل أسعار البيع لبعض منتجاتها من السجائر، لتوجيهها إلى دعم قانون التأمين الصحى المقرر تطبيقها، بعد أن أخطرت وزارة المالية امس شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة.



ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.



وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه فى العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.