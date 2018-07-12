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اتصالات وتكنولوجيا
تعاون بين الاستثمار والاتصالات لتطوير المناطق التكنولوجية
الخميس 12 يوليه 2018 12:56 م
تعاون بين الاستثمار والاتصالات
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تعاون بين الاستثمار والاتصالات
المال - خاص
التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
واتفق الجانبان على زيادة التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الاستثمارية التكنولوجية، وميكنة مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات والمناطق الاستثمارية والحرة، ورعاية المبدعين وصغار المبتكرين، والتعاون من خلال شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار، وتدريب العاملين بمركز خدمات المستثمرين على أحدث النظم التكنولوجية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقب الاجتماع، أجرت "نصر" برفقة "طلعت" جولة بمركز خدمات المستثمرين واستمعا لشرح حول الخدمات المقدمة من المركز، وإجراءات الميكنة للتسهيل على المستثمرين، وتطبيق التوقيع الإلكتروني، مشيدا بالإجراءات التي يقوم بها المركز في إنهاء إجراءات المستثمر في أسرع وقت.
وخلال الجولة سلم وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة مزاولة نشاط لمنشأة فردية هي "جينوفيتي لخدمات التكنولوجيا والإبداع" في مجال البرمجيات، في إطار تفعيل منظومة إصدار تراخيص الاستثمار وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأكدت حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات في الميكنة لما لها من أهمية في تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الخدمات على المستثمر، وتحسين وضع مصر في مؤشرات التقارير العالمية، معربة عن حرصها على مزيد من التعاون في مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة، والإصلاح المؤسسي، والتنسيق من أجل إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خريطة مصر الاستثمارية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للمناقشات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعه مع الدكتورة سحر نصر في الأسبوع الماضي بالقرية الذكية من أجل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات التطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زاخر بالفرص الاستثمارية التي يمكن الترويج لها بفاعلية من خلال أنشطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لافتًا إلى أهمية التعاون في دعم الابتكار والشركات الناشئة من أجل دفع عمليات التنمية المستدامة.
وعرض الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، تفاصيل عن مشروع "فكرتك شركتك" وإمكانية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم رواد الأعمال.
وقدم الدكتور مالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية، شرح عن الفرص الاستثمارية في الخريطة، وآخر الإحصائيات في الاستثمارات الكلية والاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستثمار
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