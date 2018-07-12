شركة صينية تقترب من توريد 1300 عربة لـ«السكك الحديدية»

هشام عرفات 88

■ وزير النقل: نطور العربات لضيق الحال.. و«العالم كله بيشترى جديد»



مدحت إسماعيل



قالت مصادر مطلعة إن شركة «CRR» الصينية، حصلت على المركز الأول فى التقييم الفنى والمالى، لصفقة توريد 1300 عربة لصالح السكة الحديد، فيما احتل المرتبة الثانية التحالف «المجرى - الروسي».



وأكدت المصادر أن العرض الصينى يتضمن صيانة العربات لمدة 15 عاماً، وفترة سماح لسداد قرض التمويل تصل إلى 4 سنوات على أن يتم التوريد بعد 18 شهرا من إبرام الاتفاق ولمدة 46 شهراً، مضيفاً أن سعر الفائدة فى العرض الصينى مساو للسعر المقدم من التحالف الروسى – المجري.



وأوضحت أن المفاوضات الحالية التى تجريها الوزارة تتضمن زيادة فترة السماح على قرض تمويل شراء العربات، وخفض الفائدة، وتخفيض سعر العربة خاصة أن العربة الواحدة فئة الدرجة الثانية تقدر بنحو750 الف يورو، وتوقعت حسم الاتفاق مع أى من العرضين خلال أسبوعين.



وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل لـ«المال»، إن اللجنة المعنية بدراسة العروض أوصت بقبول العرض المقدم من الشركة الحاصلة على المركز الأول، ولكن تم منح مهلة أسبوعين للعرضين الأول والثانى لإجراء بعض التعديلات تتعلق بخفض التكاليف وأسعار الشحن.



فى سياق متصل، قام عرفات أمس بجولة داخل مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصينع، الذى يتولى تطوير وتحديث وإعادة تأهيل أول عربة درجة ثالثة عادية ضمن العقد الموقع بين هيئة السكك الحديدية والمصنع لعدد 200 عربة تخدم على خطوط الضواحى بإجمالى تكلفة 450 مليون جنيه.



ولفت وزير النقل، إلى أن المرحلة الأولى من التعاقد تشمل 30 عربة، على أن يتم تطوير العربات الأخرى تباعا خلال 6 أشهر.



وذكر عرفات أن جميع دول العالم تقوم بتكهين عربات السكة الحديد بعد مرور 30 عاما على تشغيلها وشراء أخرى جديدة، لكن فى مصر نقوم بتجديد للعربات نظرا لضيق الحال والإمكانيات، موضحاً أن تكلفة تطوير العربة 2.2 مليون، وتكلفة شرائها جديدة تقترب من 20 مليون جنيه ما يعنى أقل من %20 من تكلفة الشراء.