«الأهلى للاستثمارات» تطالب بتعويض لتسوية أزمة «سيمو»

هشام توفيق

■ عماد الدين مصطفى: ننتظر البت فى الطعون على بطلان الخصخصة



شريف عمر



طلبت شركة الأهلى للاستثمارات، تعويضاً مادياً أوعينياً من وزارة قطاع الأعمال العام، فى إطار حل أزمة بطلان خصخصة شركة المصرية لصناعة الورق «سيمو».

وقالت مصادر إن مسئولى الشركة عقدوا اجتماعاً مطولاً أول أمس، مع وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بحضور رئيس الشركة القابضة للكيماويات، عماد الدين مصطفى، ومستشارها القانونى، لحل الأزمة.



ولفتت إلى أن أحمد حسين، ومستشاره القانونى ياسين تاج ياسين، طالبوا بتعويض مادى مناسب، أوبقطعة أرض، حال عدم توافر السيولة.



وأكدت أن الوزير أوصى بتشكيل لجنة مصغرة، تضم تاج ياسين، ومسئولى القابضة الكيماوية، لبحث الألية التنفيذية لتسوية الأزمة فى أسرع وقت.



وأشارت إلى أن الاجتماع جاء لرغبة الوزير فى إنهاء ملفات أحكام بطلان الخصخصة، قبل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، بما يعزز فرص نجاحه.



ويعود أصل الأزمة إلى صدور حكم القضاء الإدارى فى 2013 ببطلان خصخصة الشركة، بموجبه عادت الشركة للقابضة للكيماوية، علماً بأن شركة الأهلى، ورئيسها أحمد حسين، كانا يمتلكان نحو %66 من أسهمها قبل الحكم.



من جهته، قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، إن الأخيرة تفضل الانتظار لحين البت فى الطعون القضائية على حكم البطلان، قبل اتخاذ أى قرار، موضحاً أنه تم تحويل ملف القضية بالكامل للجنة توحيد الطعون التابعة لمجلس الدولة، وكان من المقرر عقد جلسة مطلع الشهر الحالى، وتم تأجيلها لأجل غير مسمى.



وأشار لـ «المال» إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام، تسعى لإنهاء ملف النزاعات مع المستثمرين، متابعاً: القابضة نفذت حكم بطلان خصخصة سيمو واستلمت الشركة، ويتم سداد مرتبات العاملين من وزارة المالية، ولم يتم الحديث عن آلية لتسوية الأزمة مع المساهمين السابقين.



كانت «الأهلى» وأحمد حسين، قد اشتريا حصة عبر البورصة وصلت إلى %66 من رأسمال سيمو بسعر 10 دولارات للسهم، بقيمة إجمالية قاربت 60 مليون دولار منذ عدة سنوات، فيما توقف التداول على السهم منذ مارس 2014، وتوقفت الشركة عن النشاط منذ أغسطس 2013.



ونشرت «المال» فى مارس الماضى عن رغبة الأهلى للاستثمارات فى إقامة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، لنيل تعويض مالى مناسب نظير تضررها من حكم بطلان خصخصة سيمو.