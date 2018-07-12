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اقتصاد وأسواق
تعيين عمرو الخولى لتسيير أعمال رئيس الجمارك
الخميس 12 يوليه 2018 10:24 ص
محمد معيط
أخر الأخبار
محمد معيط
مها أبوودن
ننشر فيما يلى صورة من نص قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعيين عمرو الخولى مساعد الوزير لشئون الايرادات، لتسيير أعمال رئيس مصلحة الجمارك، بديلا عن جمال عبد العظيم رئيس المصلحة المحبوس علي ذمة تحقيقات فى قضية رشوة.
وزارة المالية
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