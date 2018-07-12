تعيين عمرو الخولى لتسيير أعمال رئيس الجمارك

مها أبوودنننشر فيما يلى صورة من نص قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعيين عمرو الخولى مساعد الوزير لشئون الايرادات، لتسيير أعمال رئيس مصلحة الجمارك، بديلا عن جمال عبد العظيم رئيس المصلحة المحبوس علي ذمة تحقيقات فى قضية رشوة.