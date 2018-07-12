«النقل البري بالإسكندرية»: الأسعار متدنية مقارنة بالعالم

سيارات النقل الثقيل

معتز محمود



أكد عدد من أصحاب مكاتب النقل والشحن أنه رغم الزيادة فى أسعار الشحن البرى والنقل بالشاحنات إلا أن أسعار الشحن فى مصر متدنية مقارنة بالأسعار فى دول العالم.



وقال عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن السوق بدأ يفرض شروطه على أسعار النقل البرى، بعيدا عن الاتفاقات والاجتماعات التى تم عقدها مؤخرا للاتفاق على تعريفة استرشادية.



وأضاف أن أسعار نوالين النقل بدأت تشهد حالة من الاستقرار عند نسبة 30% من الأسعار القديمة قبل الزيادات.



وأوضح عبدالمنعم أن متوسط تكلفة شحن الحاوية الـ40 قدما من الإسكندرية إلى القاهرة كان يتراوح قبل الزيادة من 2800 إلى 3100 جنيه، لافتا إلى أن متوسط تكلفة الشحن لتلك الرحلة حاليا بعد الزيادة أصبح فى حدود 4000 جنيه.



واعتبر رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية أنه على الرغم من الزيادة فى أسعار الشحن البرى والنقل بالشاحنات، إلا أن أسعار الشحن فى مصر متدنية مقارنة بالأسعار فى دول العالم.



وأشار إلى أن تكلفة الشحن لمسافة 250 متر فى أى منطقة فى العالم كتلك المسافة من القاهرة الإسكندرية لن تقل عن ضعف تكلفة النقل فى مصر، لافتا إلى أن أسعار الشحن متدنية فى مصر نظرا لتهالك المعدات والسيارات.