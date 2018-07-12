محطات معز مسعود.. من الداعية الإسلامي إلى زواجه من شيري عادل

معز مسعود وشيري عادل

المال خاص



أعلن الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، مساء أمس الأربعاء، زواجه من الفنانة شيرى عادل.



وأشار في بيان صحفي، إلى أن الزواج تم منذ عدة أشهر، عقب انفصاله عن زوجته السابقة بسنت نور الدين.



ويستعد الداعية معز مسعود لتقديم جزء جديد من مسلسل «السهام المارقة» الذي يستند إلى وقائع من وحي الجرائم الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين.



يأتي ذلك بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، إلا أنه سيستعين بأبطال جدد عقب موت أبطال الجزء الأول خلال الأحداث.



وشارك في بطولة الجزء الأول الذي أنتجه معز مسعود زوجته النجمة شيري عادل، والنجوم شريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، بالإضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد، واللبنانية دياموند بو عبود، كما شارك مسعود في الإنتاج المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة الدولي السينمائي، وكتب العمل محمد وخالد وشيرين دياب في تعاونهم الرابع مع مسعود بعد خطوات الشيطان بجزئيه الأول والثاني، وفيلم اشتباك الذي عرض في افتتاح قسم نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي.



يذكر أن معز مسعود، هو باحث وداعية إسلامي مصري، ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية عن الدين الإسلامي من منظوره الشرعي والسلوكي وعلاقته بالعالم المعاصر وبقية الأديان.



معز مسعود من مواليد 27 فبراير 1978 ، واعتبرته مجلة الإيكونومست أحد أكثر خمسة دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي.



تخرج في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، ودرس العلوم الشرعية الإسلامية، وفور تخرجه ولمدة أكثر من عشرة أعوام ويلقي دروسه حول العالم بالإنجليزية إلى جانب العربية.



قدم برنامجين باللغة الإنجليزية، هما الأمثال في القرآن ودرج إلى الفردوس، كما قدم برنامجا بالعربية هو "الطريق الصح"، وناقش فيه قضايا مهمة ومؤثرة عند الشباب مثل المخدرات والإرهاب.



أما الفنانة شيرين عادل فقد ولدت في 19 أبريل من العام 1988 في القاهرة، بدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون حتى تخرجت من كلية التجارة، لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم "أصحاب ولا بيزنس".



شاركت في العديد من الأعمال منها "حياتي أنت"، و"المرسى والبحار"، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها "خارج عن القانون"، و"حسن ومرقص"، و"بلبل حيران".