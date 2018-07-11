ضبط كمية ملابس جاهزة وبضائع غير خالصة الرسوم ببورسعيد

ضبط كمية ملابس جاهزة

كتبت مها أبوودن



ضبطت سلطات جمارك بورسعيد كمية من الملابس الجاهزة والبضائع الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.



وتم الضبط بناء على إخبارية مشتركة من مختار السيد مدير إدارة جمرك منفذ الشاحنات والنقيب فتحي عبدالعاطي بإدارة البحث الجنائي بوجود معلومات عن اعتزام أ . ح . خ قائد السيارة رقم د ر ب 1496 / د ه ص 7541 مقطورة تهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم عن طريق إخفائها داخل سيارته.



وعند وصول السيارة للمنفذ تم إيقافها وتفتيشها فتبين وجود 187 كرتونة إيشارب وحمالات صدر وبوك وشنط يد حريمي مختلفة الألوان والأشكال والمقاسات وساعات يد وميداليات ولوحات إلكترونية وريموت ومكاوى كهربائية منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخفاة داخل مخازن سرية بجسم التانك الخاص بالسيارة بطريقة يصعب كشفها بالتفتيش العادي.



وبلغت قيمة المضبوطات 759 ألفا و200 جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية 380 ألفا و216 جنيها.