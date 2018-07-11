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سيـــاســة
أحمد موسى يطلق هاشتاج الكونجرس يعرى إرهاب الإخوان
الأربعاء 11 يوليه 2018 09:52 م
أحمد موسى 66
أخر الأخبار
أحمد موسى 66
أحمد صبرى
أطلق الإعلامى أحمد موسي هاشتاج تحت اسم #الكونجرس_يعرى_إرهاب_الإخوان، وذلك فى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سمّاه حملة المحاسبة للقتَلة والإرهابيين، حيث يوجد مشروع بالكونجرس لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وأشار، فى خلال برنامجه "على مسئوليتى"، على قناة صدى البلد، إلى أن ذلك جاء بجهود من مصر والجهات الأمنية والدبلوماسية، والتى فضحت أفعالهم.
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