تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 628 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 628 جنيها للجرام مقابل 630 جنيها أمس أول.



وسجل عيار 18 اليوم 538 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 718 جنيها، وسجلت الأوقية 1248 دولارا أمريكيا بدلاً من 1253 دولارا أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5025 جنيها بدلاً من 5040 جنيهاً

