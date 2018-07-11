برلماني يحذر من انهيار أحد كبارى المرج

البرلمان المصري 2017

سلوى عثمان



تقدم النائب أحمد على ابراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار دائرة المرج، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير النقل بخصوص قرب انهيار كوبرى محمد نجيب، وعدم استكمال مشروع محور كوبرى مؤسسة الزكاة الذى بلغت تكلفته 370 مليون جنيه، حتى طريق مسطرد.



واقترح نائب المصريين الأحرار فى تصريحات له، إنشاء كوبرى بمزلقان القطار بعين شمس تيسيرا على المواطنين



ولفت إلى أنه تقدم باقتراح برغبة لانشاء محطة مترو جديدة بين المرج وعزبة النخل لأنه يكون هناك زحام شديد جدا على الأرصفة.



وأشار إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو خاطبت المحافظة والاسكان بشأن المساحة المتاحه، وبعد نزع الملكية لأرض لإقامة المحطة رفضوا المشروع.







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