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اقتصاد وأسواق
مياه الشرب بمطروح ترصد تعديات خطوط منطقة محدود الدخل
الأربعاء 11 يوليه 2018 08:53 م
محطة المياه
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محطة المياه
معتز محمود
قامت الإدارة العامة للتفتيش على الخطوط الناقلة والوصلات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بحملة تفتيش على منطقة محدود الدخل.
وتمت الحملة بالاشتراك مع إدارة المياه؛ لرصد المخالفات والتعديات على الخطوط والشبكات؛ لضمان عدالة التوزيع وضمان وصول المياه لجميع المناطق بمحدود الدخل.
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