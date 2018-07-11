رئيس برلمانية المصريين الأحرار يطالب بخطة لتنشيط السياحة

سلوى عثمان









أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة عليها أن تضع خطة محكمة لتفعيل قطاع السياحة بمصر وزيادة عدد السائحين سنويًّا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية هائلة ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.





وأضاف أبو العلا، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والأمني، وهو الأمر الذى يجب أن ينعكس بدوره على الاقتصاد، وبصفة خاصة قطاع السياحة، وهذا الأمر يتطلب تكاتف الحكومة كلها للوصول إلى معدلات سياحة تليق بمكانة مصر التى تستحقها نظرًا لما تتمتع به من جو معتدل وآثار وبحار وغيرها.



