EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس برلمانية المصريين الأحرار يطالب بخطة لتنشيط السياحة
الأربعاء 11 يوليه 2018 08:39 م
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
أخر الأخبار
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
سلوى عثمان
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة عليها أن تضع خطة محكمة لتفعيل قطاع السياحة بمصر وزيادة عدد السائحين سنويًّا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية هائلة ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.
وأضاف أبو العلا، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والأمني، وهو الأمر الذى يجب أن ينعكس بدوره على الاقتصاد، وبصفة خاصة قطاع السياحة، وهذا الأمر يتطلب تكاتف الحكومة كلها للوصول إلى معدلات سياحة تليق بمكانة مصر التى تستحقها نظرًا لما تتمتع به من جو معتدل وآثار وبحار وغيرها.
وأوضح أن هناك دولًا تعتمد على السياحة كمصدر دخل مهم، ولهذا السبب علينا أن نسوّق لمصر بشكل أفضل من خلال دراما وسينما يتم صناعتها من منظور سياحى، وكذلك إعلانات ومؤتمرات ودعوات وإقامة موقع إلكترونى عالمى للترويج للسياحة.
حزب المصريين الأحرار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا