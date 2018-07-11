الخارجية تبحث ترتيبات انعقاد القمة العربية - الأوروبية المقبلة بمصر

سمر السيد



عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء 11 يوليو لقاء مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان إن الوزير شكري أشار خلال اللقاء إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى شهد خلال الفترة الماضية العديد من التطورات الإيجابية على صعيد انعقاد اللجان الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بتسليم بعثة الاتحاد الأوروبى مؤخراً عدد 200 مشروع في إطار أولويات التعاون للفترة 2017/2020 والتي تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية، ومنع خروج أي مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا عبر الأراضي المصرية منذ سبتمبر 2016

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية نوه خلال اللقاء إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية لاعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفرعية التي تم الانتهاء منها



كما أعرب عن ترحيبه بنتائج الجولة التاسعة للحوار الاقتصادى والمالى بين مصر والاتحاد الأوروبى التي عُقدت في بروكسل يوم 10 يوليو 2018.



كما أعرب شكري عن رغبته في انعقاد مجلس المشاركة المصري الأوروبي قبل نهاية العام و ناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بانعقاد القمة العربية - الأوروبية القادمة في مصر.



من جانبه، اهتم المسؤول الأوروبي بالتعرف علي وجهة النظر المصرية إزاء الملفات الإقليمية، حيث قدم شكري شرحا مستفيضا حول عناصر الموقف المصري إزاء الوضع في كل من سوريا وليبيا.



كما أكد وزير الخارجية علي أهمية تطبيق كافة عناصر مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، بالإضافة إلي إعادة التأكيد علي موقف مصر الداعم لجهود تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا تحت قيادة المبعوث الأممي ديمستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن رقم 2254 المعني بالحل السياسي للأزمة السورية.