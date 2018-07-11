مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة الكويت وهبوط دبى ومسقط

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بصعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة الكويت وهبوط 4 أخرى تصدرتها دبى ومسقط مع تراجع ثقة المستثمرين نتيجة انخفاض أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد عن دولارين للبرميل بعدأن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على تجارة الصين بمئات المليارات من الدولارات .



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر من 1.4 % ليتجاوز 5377 نقطة بينما كسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة أقل بلغت حوالى 0.2 % ليصل إلى 15952 نقطة.



وتقدم مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.8 % ليرتفع إلى 1345 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.5 % ليصعد إلى 4692 نقطة بفضل صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 1.2 % وسعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 % وسعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.1 % بينما هبطت أسعار أسهم شركة دانة غاز 1 % بسبب هبوط أسعار البترول.



وهوى مؤسر سوق مال دبى العام بأكثر 1 % ليصل إلى 2892 نقطة بسبب خسائر أسهم القطاع العقاري ومنها سهم إعمار العقارية الذى انخفض سعره بحوالى 2.2 % و سعر سهم شركة داماك العقارية 1% ونزل مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليرتد إلى حوالى 4456 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4 % ليسجل 8389 نقطة بسبب خسائر لأسهم المؤسسات المالية ومنها سهم مجموعة سامبا المالية الذى هبط سعره حوالى 2 % وسعر سهم البنك السعودي الفرنسي 1.9 %.



كما تضررت أسهم شركات البتروكيماويات مع هبوط سعر شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بأكثر من 2.3 % ولكن سعر سهم شركة جرير للتسويق كسب حوالى 1 % بعد أن سجلت شركة متاجر التجزئة زيادة بنحو 10 % فى ربحها للربع الثاني من العام الجارى.



و خسر مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.4 % ليهبط إلى حوالى 9355 نقطة مع تراجع سعر سهم البنك التجاري القطري 2.4 % وسعر سهم بنك قطر الإسلامي 1.5 % كما هبط سعر سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، 1.1 %.