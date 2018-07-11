مطروح تدرس إنشاء وحدات خدمية لسكان عمارات الكيلو 4

600 مليون جنيه لمشروعات خدمية بمدينة بدر

معتز محمود



تدرس محافظة مطروح، إنشاء بعض الوحدات الخدمية اللازمة لسكان عمارات الكيلو 4 الجديدة بحى الزهور، حسبما صرح مصدر ُمطلع.



وأضاف المصدر، أن هذه الدراسات تأتى استجابة لعدد من مطالب سكان العمارات السكنية الذين التقوا محافظ مطروح فى جولته مؤخرًا، وعرضوها عليه.



وكشف المصدر، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قد وجه لرئيس مجلس المدينة محمد جابر ومديرية الإسكان بسرعة دراسة إنشاء مسجد وعدد من المحلات لخدمة السكان.



وأشار إلى أن محافظ مطروح وجه كذلك بحل مشكلة تضرر احدى الوحدات السكنية من الصرف الصحى، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة والاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ علي المظهر الحضارى بها.



تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الماضية تم توزيع عدد من الوحدات السكنية على بعض المواطنين فى عدد من مراكز المحافظة، وقد تم توزيع 420 وحدة سكنية بعد انتظار أكثر من 8 سنوات، بواقع 21 عمارة بمنطقة الكيلو 8.



وفى منطقة الكيلو 4 يوجد بالمحافظة عدد 448 وحدة سكنية تم الإنتهاء من تسليم المستحقين إلى 305 وحدات سكنية وتوزيعها يوم 22/8/2017.



وتم الإعلان المبدئى للمستحقين وحدات سكنية على 120 وحدة سكنية مساحات كبيرة بمنطقة الكيلو 4 (3 غرف وصالة ).



وفى مدينة السلوم توجد 88 وحدة سكنية تم توزيع 30 منها، وجارٍ إجراءات توزيع المتبقى منها.



وفى مدينة الحمام تم توزيع 200 وحدة سكنية إسكان اقتصادي، و300 وحدة سكنية عادية.



وفى العلمين يوجد 240 وحدة سكنية، وتم توزيع 67 وحدة، وجارٍ فتح باب الطلبات على 173 وحدة متبقية من خلال مجلس مدينة العلمين.



وبالنسبة للإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان، فهناك إجمالى 1240 وحدة على مستوى المحافظة تتولى وزارة الإسكان توزيعها، وفقًا لضوابط المعمول بها وهى فى مدينة مرسي مطروح – العلمين – سيدى عبد الرحمن – سيوة.