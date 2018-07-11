صندوق الثروة السيادي الصيني: سنتأثر سلباً بالحرب التجارية مع أمريكا

الصناديق السيادية

رويترز



قال تو قوانغ شاو، رئيس صندوق الثروة السيادية الصيني، إنه يبدو أن حربًا تجارية مع الولايات المتحدة لا يمكن تفاديها، وأن النزاع سيكون له تأثير سلبي على استثمارات الصندوق.



وأضاف رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية، في مؤتمر مالي في باريس، اليوم الأربعاء: "لا أحد منا يرجو هذه الحرب التجارية، (لكن) يبدو لي أنها لا يمكن تفاديها".



وحذرت الصين الولايات المتحدة من أنها سترد بالمثل بعد أن زادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاطر في النزاع التجاري بين البلدين بالتهديد بفرض رسوم جمركية، بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وأكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، أنها شعرت ”بالصدمة“ وستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.



وأضافت قائلة في بيان إن الإجراءات الأمريكية ”غير مقبولة كلية“.