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بنـــوك
بنك أبو ظبي يسجل أعلى سعر شراء للدولار بختام تعاملات الأربعاء
الأربعاء 11 يوليه 2018 07:24 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
الدولار وجني ثمار الإصلاح
هبة حامد
سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدولار مع ختام تعاملات الأربعاء عند 17.86 جنيه.
واستقر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.85 لسعر الشراء.
وسجلت بنوك: الإمارات دبي الوطني والإسكندرية والعربي الأفريقي الدولي والقاهرة 17.84 لسعر شراء الدولار.
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