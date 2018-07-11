المترو : عودة حركة قطارات الخط الأول بمحطة المرج القديمة.. غدًا

المال- خاص









قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، انتقل وجميع قيادات شركة المترو، إلى محطة مترو المرج القديمة؛ لمتابعة حادث سقوط عربتين من القضبان دون أى إصابات. وجارٍ الآن رفع العربتين بمعرفة فرق الطوارئ والصيانة بشركة المترو.





ومن المتوقع أن تعود الحركة لطبيعتها صباح غدٍ الخميس.





من جانب آخر تم التنسيق مع اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام؛ للدفع بأتوبيسات ومينى باصات من محطة المطرية وعزبة النخل.



