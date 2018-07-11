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نقل وملاحة
المترو : عودة حركة قطارات الخط الأول بمحطة المرج القديمة.. غدًا
الأربعاء 11 يوليه 2018 07:08 م
حادث مترو
أخر الأخبار
حادث مترو
المال- خاص
قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، انتقل وجميع قيادات شركة المترو، إلى محطة مترو المرج القديمة؛ لمتابعة حادث سقوط عربتين من القضبان دون أى إصابات. وجارٍ الآن رفع العربتين بمعرفة فرق الطوارئ والصيانة بشركة المترو.
ومن المتوقع أن تعود الحركة لطبيعتها صباح غدٍ الخميس.
من جانب آخر تم التنسيق مع اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام؛ للدفع بأتوبيسات ومينى باصات من محطة المطرية وعزبة النخل.
يُذكر أن قطارات المترو بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة المطرية بالاتجاهين، ومن محطة المطرية إلى محطة عزبة النخل فى اتجاه واحد، والخدمة متوقفة بمحطة المرج القديمة فقط.
مترو الأنفاق
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