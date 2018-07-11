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اقتصاد وأسواق
المحاسبين العرب يعقد مؤتمرًا لمناقشة المعايير الدولية للمهنة.. السبت
الأربعاء 11 يوليه 2018 06:54 م
اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
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اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب
بحضور 16 دولة عربية
مها أبو ودن
يعقد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مؤتمرًا، السبت المقبل، بحضور ممثلى 16 دولة عربية؛ لمناقشة المعايير الدولية المكبقة فى مهنة المحاسبة والمراجعة.
قال الدكتور فريد فوزى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن المؤتمر يقام تحت عنوان تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة.
يناقش المؤتمر المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 9) الخاص بالمشتقات المالية، والذى ألزم البنك المركزى البنوك بتطبيقه بداية من عام 2019، كما يناقش المعيار الدولى رقم (IFRS 16) الخاص بالتأجير التمويلى.
يشارك فى المؤتمر 150 من قيادات المال والأعمال من مختلف المنظمات والهيئات العربية والعالمية، ورؤساء وممثلو المنظمات والهيئات العربية الأعضاء بالاتحاد.
كما يحضر المؤتمر وزير قطاع الأعمال، ووزير المالية، ورئيس الاتحاد الدكتور حاتم القواسمى، ونواب محافظ البنك المركزى المصرى، ورؤساء البنوك المصرية، ورؤساء الشركات الكبرى بالسوق المصرية.
ويعد اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته المنظمات العربية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربى.
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