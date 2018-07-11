الانتهاء من تلقى طلبات التدريب على الخدمات البترولية.. غدًا

وزير القوى العاملة

دعاء حسني



تنتهي وزارة القوى العاملة، غداً الخميس، من قبول طلبات الدفعة الخامسة من الراغبين فى التدريب من الذكور والإناث من جميع المحافظات، بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.



وأصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهاته للإدارة المسئولة عن تلقي الطلبات بالتيسير علي المتقدمين، مشيراً إلى أن عدد الذين تقدموا حتى اليوم الرابع 603 راغبين في التدريب مجانًا لمدة 4 أشهر، فضلاً عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريًا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.



وأوضح أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و 2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عاماً فى تاريخ التقديم، فضلاً عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.



وكشف عن أنه يمكن للمتقدم تقدم المستندات المطلوبة من خلال الموقع الالكترونى للوزارة على الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html



أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسى، ومن بطاقة الرقم القومى، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية حتى غدًا الخميس، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط.



وأشار إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبى بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير،، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.