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قطع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة مساء الجمعة
الأربعاء 11 يوليه 2018 06:30 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
بدور إبراهيم
أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات، تبدأ الثانية عشر مساء الجمعة -الموافق 13/7/2018 -وحتى الساعة السادسة صباح السبت -الموافق 14/7/2018- لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل الخط قطر 600مم.
والمناطق المتأثرة هى "بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - منطقة ميدان الجيزة - حى الدقى - حى العجوزة - شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة".
وشدد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحدده وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.
وتهيب المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.
شركة مياه الشرب
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