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نقل وملاحة
ورشة عمل تناقش التوأمة بين موانئ بورسعيد وروتردام الهولندي
الأربعاء 11 يوليه 2018 06:29 م
ورشة عمل تناقش التوأمة بين موانئ بورسعيد وروتردام الهولندي
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ورشة عمل تناقش التوأمة بين موانئ بورسعيد وروتردام الهولندي
أمانى العزازي
نظمت موانئ بورسعيد، التابعة لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مدار يومين، ورشة عمل من أجل تبادل الخبرات بين ميناءي شرق بورسعيد وروتردام الهولندى؛ بهدف التقييم والتأكد من القدرات التنافسية للمنطقة.
استقبل الوفد اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقطاع الشمالى، وترأّس الوفد السيد ويليام هوبى مدير الملاحة والمشروعات، والسيد جان فيركل مدير مكتب ميناء روتردام، برفقة وفد من وزارة التعاون الدولى والاستثمار المصرية.
قام السادة أعضاء الوفد بإلقاء كلمة شكر أعربوا فيها عن حسن الاستقبال، ثم أعقب هذا تقديم presention عن أهم التطويرات التى تمت بميناء روتردام وموقعه الجغرافى المتميز على «بحر الشمال» الخط البحرى الأكثر نشاطًا فى العالم، خاصة فى نقل النفط والكيماويات وإجراءات الحفاظ على البيئة وإدارة الأزمات والسلامة المتبعة أثناء تقديم خدمة السفن وغيرها من الخدمات.
فى نهاية العرض قام الربان على عاصم، قائد ميناء شرق بورسعيد، بإدارة حلقة نقاش والرد على العديد من التساؤلات والاستفسارات إلى جانب الوفد الهولندى، ثم قام الوفد بعد ذلك بزيارة ميدانية لميناء ومنطقة شرق بورسعيد ورصيف محطة الحاويات والأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية ثم الأنفاق أسفل قناة السويس.
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