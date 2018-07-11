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اقتصاد وأسواق
ضبط 3 محاولات لتهريب أدوية وقطع غيار طابعات ليزر بمطار القاهرة
الأربعاء 11 يوليه 2018 06:18 م
الأدوية
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الأدوية
مها أبو ودن
ضبطت سلطات الوردية الصباحية بمطار القاهرة الدولى 3 محاولات تهريب كمية من الأدوية البشرية وقطع غيار طابعات الليزر بالمخالفة للقانون.
كانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط الطيران السعودية رقم 883 القادمة من جدة عندما اشتبه عمرو شعبان مأمور اللجنة فى راكب مصرى قادم من السعودية.
وبتفتيش حقائبه تبيّن وجود 1350 عبوة أمبولات و1300 من الشرائط لأنواع مختلفة من الأدوية البشرية لسيولة الدم والهرمونات مخبأة داخل قاع سحرية أسفل الحقيبتين.
أما المحاولة الثانية فكانت أثناء قيام نفس الوردية بإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة، حيث اشتبه طاهر مكى، مأمور الوردية، فى راكب مصرى قادم ترانزيت من اسطنبول السعودية القاهرة نظرًا لقِصر المدة بين السفر والعودة.
وبتفتيش الحقائب تبيَّن وجود 1662 عبوة أدوية بشرية عبارة عن 330 أمبول sandostatin، و1050 شريط prograf لزراعة الأعضاء، و200 قرص temodal لعلاج الأورام، و112 شريطًا لأنواع مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.
وفى المحاولة الثالثة تم الضبط أثناء قيام نفس الوردية بإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة، حيث اشتبه طاهر مكى، مأمور اللجنة، فى راكبة صينية قادمة من السعودية. وبتفتيش الحقائب تبيّن وجود 1650 قطعة غيار خاصة بالطابعات leaser print cheap داخل الحقائب.
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