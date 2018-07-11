المركزى: 85 مليار جنيه زيادة بالقروض بالربع الأول

البنك المركزى المصرى

أحمد الدسوقى



قال البنك المركزى المصرى، إن قروض القطاع المصرفى ارتفعت بقيمة 85 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 1.538 تريليون جنيه، نهاية مارس 2018، مقابل 1.453 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017.



وأشار المركزى، فى أحدث تقاريره، اليوم الأربعاء، إلى أن القروض الموجهة للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بقيمة 47 مليار جنيه، خلال الربع الأول، لترتفع إجمالى هذه القروض إلى 420 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ 373 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.



ولفت إلى أن القروض الموجهة للقطاع الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية زادت بنحو 38 مليار جنيه خلال الربع الأول، لتصل إلى 1.117 تريليون جنيه نهاية مارس 2018، مقابل 1.079 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى.