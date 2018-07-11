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نقل وملاحة
وزير النقل يشكل لجنة لبحث أسباب خروج عربتي المترو
الأربعاء 11 يوليه 2018 04:56 م
وزير النقل يتفقد المترو
أخر الأخبار
وزير النقل يتفقد المترو
محمود محسن
أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قراراً بتشكيل لجنه تخص بدراسة أسباب تعطل الحركة بمحطة المرج القديمة بالخط الأول نتيجة خروج العربتين الخامسة والسادسة من خط السكة بمحطة المرج القديمة دون وقوع أي إصابات.
وتتكون تلك اللجنة من رئيس الإدارة المركزية للإشارات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر رئيسا للجنة، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للصيانة، ومدير عام الأصول والهندسة، ومدير عام معايير التشغيل والأبحاث بسكك حديد مصر، وكلاً من مساعد رئيس شركة تشغيل المترو "خط حلوان / المرج"، ومساعد رئيس شركة المترو للصيانة المدنية وهندسة السكة، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للالتزام بالسلامة بوزارة النقل.
كما انتقل على الفور بناءا على تعليمات عرفات كلا من الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل والمهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو وقيادات شركة المترو وفرق الاصلاح والصيانة لمباشرة أعمال الإصلاح الفني في محطة المرج القديمة.
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