محمد السويدى يناقش مع رئيس الوزراء تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية

محمد ريحان وعمر سالم



استعرض المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مشروع المناطق الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة "شغلك في قريتك"، خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، حضره المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.



وأوضح السويدي أهمية المشروع في توفير العمل لسكان القرى، خاصة الشباب والمرأة مما يساهم في إرتفاع المستوى المعيشي وجودة الحياة بالنسبة لهم.



وأشار إلى أنه قد سبق الحصول على موافقة بتخصيص 148 قطعة أرض لهذا المشروع.



وطالب بالتعجيل في توفير كافة الأراضي اللازمة وخاصة في صعيد مصر الذي تتوافر به العمالة بدرجة كبيرة، مؤكداً توافر حماس ورغبة الكبيرة لدى الصناع في دعم هذا المشروع والمشاركة فيه لما له أثر إيجابي اقتصادياً وإجتماعياً على سكان القرى التي يمكن ضمها لهذا المشروع.



وعرض الوكيل ملخصًا لرؤية الاتحاد لتطوير التجارة الداخلية والنقل واللوجستيات، كما قدم دراسة بشأن إستيراد الأرز الشعير بجانب الأرز الأبيض، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك مثل ما تطبقه الدولة في إستيراد القمح والفول والعدس.



ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالأفكار المطروحة ووعد بدراسة ما تم تقديمه خلال الإجتماع بوجه عام، مشيرًا إلى أهمية تبادل وجهات النظر وتكاتف كافة الجهود من مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات المصرية من القطاعات المختلفة لاستمرار النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية والتي ساهمت في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تحقيقاً لخطة القيادة السياسية والدولة للتنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.