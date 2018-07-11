ميناء دمياط يستقبل 3049 طن أبلكاش

هيئة ميناء دمياط

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات من بينهم شحنة أبلكاش تزن 3049 طن بالإضافة إلى 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة



وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر 1029 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 57517 طن من البضائع العامة منها عدد 110 سيارة نقل محملة بـ 5727 طن قمح .



ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء في الثانية صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2435 محمل بـ 1346 طن قمح .



الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 32882 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17774 طنا.



وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3464 طن يوريا و 6400 طن سوبر فوسفات و 27600 طن ملح.



وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 220 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 284 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1684 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30575 طن حديد و 19000 طن ذرة و 5000 طن خردة و 3049 طن أبلكاش .





