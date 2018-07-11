مباشر تعتزم الإغلاق المؤقت لنشاط الاستشارات المالية

مباشر لتداول الاوراق المالية

شريف عمر



علمت "المال"، من مصادرها، أن شركة مباشر "إنترناشيونال" للأوراق المالية، تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب للإيقاف المؤقت لشركة مباشر للاستشارات المالية.



وفى أكتوبر 2016، حصلت مباشر على موافقة الهيئة، على إضافة رخصة الاستشارات المالية، وتم تعيين عمرو الألفى عضواً منتدباً للشركة الجديدة، ولكن فى الفترة الأخيرة انتقل الألفى للعمل بشركة شعاع مصر لتداول الأوراق المالية.



وأكدت المصادر، أن الرقابة المالية وافقت فى مارس الماضى على تأسيس شركة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كأحد الخطوات النهائية لمباشر للتحول لشركة قابضة تعمل فى مجال الأوراق المالية، يضم أنشطة السمسرة، إدارة الأصول والمحافظ، وباقى أنشطة بنوك الاستثمار.