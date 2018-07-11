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سيـــاســة
موازنة النواب: انضمام 6 وزارات جدد لمنظومة البرامج والأداء
الأربعاء 11 يوليه 2018 03:58 م
الموازنة
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الموازنة
ياسمين فواز
أعلنت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، اتخذ قرارًا بضم 6 وزارات جدد للـ 16 الأخرى التي قدمت موازنة البرامج والأداء للعام المالي 18/19.
وأضافت نبيل، أن الوزارات الـ 6 الجديدة التي تم ضمها هي "الكهرباء والبترول والثقافة والهجرة والمصريين في الخارج والري والاستثمار والتعاون الدولي"، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للوزارات التي تكون قد سلمت موازنة برامج وأداء 22 وزارة العام الحالي.
وأضافت أن تلك الوزارات الستة سلمت وزارة التخطيط موازنة برامج وأداء للعام المالي الحالي، ضمن مراحل الإعداد لبرنامج الحكومة، وبالتالي رأت اللجنة أن يتم إدخال هذه الوزارات في منظومة موازنة البرامج والآداء، وأن يقوم البرلمان بمتابعتهم ومتابعة التقارير الربع سنوية لهم مع وزارة التخطيط.
البرلمان
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