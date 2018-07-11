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رياضة
تركى آل الشيخ: إلغاء مباراتى السوبر المصرى والسعودى
الأربعاء 11 يوليه 2018 03:41 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، على فى منشور له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الاتحاد السعودى لكرة القدم قرر إلغاء إقامة مباراتى السوبر المصرى والسعودى فى الرياض والقاهرة واللتين كان مقررا لهما أن تعقدا على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكأس الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح فى منشور له على موقع فيس بوك أن قرار الاتحاد السعودى الإلغاء جاء بعدم توافق الاطراف ذات الصلة فى مصر على مواعيد محددة لإقامة المباريات.
السعودية
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