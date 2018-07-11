مدبولى: قرارات وزارية لاعتماد 7 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

بمساحة 1057 فداناً.. وتوفر 40 ألف فرصة عمل





بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم خلال 3 أسابيع عمل، إصدار قرارات وزارية لاعتماد تخطيط وتصميم 7 مشروعات (6 مشروعات بنشاط عمرانى متكامل - مشروع بنشاط جامعة دولية) بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية 1057 فداناً، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وستدفع عجلة التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسرع فى ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وبشأن تفاصيل المشروعات الصادر لها قرارات وزارية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: هناك 6 قطع أراضى لإقامة مشروعات بنشاط عمرانى متكامل، وهى، قطعة الأرض رقم (9DEF) بمساحة 150.33 فدان، وقطعة الأرض رقم (ِA1) بمساحة 66.41 فدان، وقطعة الأرض رقم (9A) بمساحة 49.44 فدان، وقطعة الأرض رقم (7) بمساحة 500.34 فدان، وقطعة الأرض رقم (K1) بمساحة 60 فداناً، وقطعة الأرض رقم (B8) بمساحة 200.2 فدان، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (X1- 05) بمساحة 30.11 فدان، بشاط جامعة دولية "الجامعة الكندية".​