جيت بلو الأمريكية تلتزم بشراء 60 طائرة من طراز A220-300

جيت بلو الأمريكية

دعاء محمود



أصبحت اليوم شركة جيت بلو الأمريكية (JetBlue) العميل الأول لطائرة إيرباص الجديدة A220، حيث وقعت اليوم اتفاقية تفاهم بتأكيد الشراء لـ ٦٠ طائرة من الطراز الأكبر A220-300.



بالإضافة إلى قيام الشركة بتحويل عدد ٢٥ طائرة A320neo من أحدث طلبياتها إلى الطائرة الأكبر من العائلة ذاتها من طراز A321neo. وستكون طائرات جيت بلو من طراز A220 و A321neo مزودة بمحركات برات آند ويتني جي تي إف (Pratt & Whitney GTF).



وعلق إيريك شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص على هذه الاتفاقية قائلاً: "يعد اختيار شركة جيت بلو لطائرة A220 لاستكمال اسطولها من طائرات A320 بمثابة شهادة كبيرة لهذه الطائرة. فالطريقة التي تعملان بها هاتان الطائرتان يمكن أن تمنح شبكات شركات الطيران المزيد من المرونة مع تقديم تجربة سفر فريدة للمسافرين."



وأضاف شولتز قائلاً: "ستتمكن جيت بلو من الاستفادة من الكفاءة التي لا تضاهى لكل من A321neo و A220-300، بالإضافة إلى الاستفادة من المقصورة الأكثر رحابة والأكثر سعادة من أي طائرة منافسة في فئتها".



في الوقت ذاته صرح روبن هايز، الرئيس التنفيذي لجيت بلو قائلاً: "إننا نعمل على تطوير أسطولنا من أجل مستقبل جيت بلو، كما أن المدى والاقتصاديات الرائعة في طراز A220-300 يوفران لنا المرونة ويدعمان أولوياتنا المالية والتشغيلية."





وأضاف هايز: "بينما نقترب من الذكرى العشرين لانطلاقة شركة جيت بلو، ستساعد A220 إلى جانب أسطولنا من A321 و A320 المعاد تصميمها، على ضمان تقديم أفضل تجربة على متن الطائرة للمسافرين وتحقيق أهدافنا المالية على المدى الطويل بينما نواصل تسجيل نمواً مستداماً في المستقبل".



ويعد طرازي A220-100 وA220-300 الجديدين هما المكمل الأمثل لعائلة A320، حيث تم تجهيز الطائرة بالكامل لتتناسب مع الأسواق ذات السعة المقعدية التي تتراوح بين ١٠٠ إلى ١٥٠ مقعداً. ويتمتع الطرازان بوجود الديناميكيات الهوائية المتقدمة، بالإضافة إلى استخدام مواد CFRP (الشرائح المدعمة بألياف الكربون) مع محركات ذات قدرة عالية هذا إلى جانب تقنيات الطيران المعروفة بـ (Fly-by-wire) مما يمكن طائرات A220 من تقديم نسبة ٢٠ في المئة أقل في احتراق الوقود للمقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق. وسيخدم هذا الطراز الأسواق العالمية لشركات الطائرات المعتمدة على الطائرة الصغيرة ذات الممر الواحد، والتي تقدر بحوالي 6000 طائرة خلال العشرين سنة المقبلة.



يشار إلى أن شركة إيرباص تقوم بتصنيع وتسويق ودعم طائرات A220 وفقاً للاتفاقية التي تم أبرمها مؤخراً والمعروفة باسم CSALP (اتفاقية الشراكة المحدودة لطائرات C Series).



وصرح فيليب بالدوشي، الرئيس التنفيذي لشراكة CSALP قائلاً: "تلتزم شراكة CSALP بين كلاً من إيرباص وبومباردييه وكيوبيك للاستثمار بأن تقدم للعالم أفضل طائرة في السوق ذات السعة المقعدية ١٠٠ إلى ١٥٠، ويظهر اختيار جيت بلو لطائرة A220-300 بأن فريقنا يقدم منتجاً لا يقاوم".



وأضاف بالدوشي: "نتطلع إلى أن نرى طائرة A220 تقوم بخدمة عملاء جيت بلو لسنوات عديدة".



جدير بالذكر أن طراز A321neo هو أكبر أفراد عائلة A320neo، الطائرة ذات الممر الواحد الأكثر مبيعاً في العالم، من خلال ما يقرب من ٦١٠٠ طلبية من أكثر من ١٠٠ عميل. حيث تشتمل على أحدث التقنيات، ومحركات الجيل الجديد، وأجهزة لأطراف الجنيحات، الأمر الذي يمكنها من تحقيق ١٥ في المئة توفير في الوقود منذ اليوم الأول يزيد إلى ٢٠ في المئة مع حلول عام ٢٠٢٠ من خلال المزيد من التحسينات في المقصورة.



كما تقدم عائلة A320neo أداءً بيئياً بارزاً من خلال تقليل الضوضاء (الضجيج) بنسبة ٥٠ في المئة تقريباً مقارنة بالأجيال السابقة.

