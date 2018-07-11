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بورصة وشركات
ايجيتك للكابلات توقع عقدا بقيمة 430 مليون جنيه
الأربعاء 11 يوليه 2018 12:50 م
السويدى للكابلات
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السويدى للكابلات
رجب عزالدين:
أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن توقيع شركتها التابعة " ايجيتك للكابلات السويدى" عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 430 مليون جنيه مصرى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا التعاقد يتضمن أعمال نقل الكهرباء لتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك .ف وكابلات الألياف الضوئية لربط محطة محولات زهراء المعادى بالشبكة القومية بنظام تسليم المفتاح .
وأعلنت "السويدى إليكتريك" مؤخرا عن توقيع شركتين تابعتين عقد تخصيص وتطوير مساحة مليوني متر مربع بمدينة العاشر من رمضان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقالت السويدى إن شركة "إس دى إم للتطوير والإدارة" وشركة "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية" وقعتا التعاقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة 440 مليون جنيه ضمن برنامج تنمية وتطوير المناطق الصناعية الذى طرحته الحكومة بمشاركة القطاع الخاص.
وارتفع صافى ربح الشركة بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.
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