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بورصة وشركات
البورصة تقترب من 16000 نقطة بدعم مشتريات محلية
الأربعاء 11 يوليه 2018 12:47 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالباري:
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات محلية سجلت 17.88 مليون جنيه.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.20% عند مستوى 15952 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11% عند مستوى 780.5 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.26% عند مستوى 1998.48 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي 889 مليار جنيه، فيما سجلت التداولات على الأسهم 123 مليون جنيه، من خلال التعامل على أسهم 103 شركة، ارتفع من بينها 32 سهم فقط، فيما تراجع 22، بينما ظل 49 سهم على ثبات.
وفي مقابل مشتريات المصريين اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 1.8 مليون جنيه، و 16 مليون جنيه على الترتيب.
وتتوقع تقارير بحثية سيطرة النطاق العرضي على السوق على المدى المتوسط ليتحرك بين مستويات 15500 و 16600 نقطة، وذلك بضغط غياب المحفزات المحلية و العالمية أيضا.
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